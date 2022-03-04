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В Грузии пообещали пресекать ущемление прав россиян

Власти Грузии заявили, что не допустят дискриминации граждан России

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Власти Грузии пообещали пресекать ущемление прав граждан России на территории страны. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает «Интерфакс».

По его словам, новая кампания радикально-оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение» (ЕНД) начала проявляться в призывах дискриминации российских граждан в Грузии. Представители политсилы, считает политик, пытаются ввергнуть страну в конфликт с Россией. Кобахидзе пообещал, что власти не допустят ущемления прав россиян.

«В эту грязную кампанию включены связанные с ЕНД так называемые неправительственные организации. Все эти проявления нарушают Конституцию Грузии, поэтому против нарушителей будут приниматься самые строгие меры», — заявил Кобахидзе.

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Дискриминация людей по этническому признаку — это недопустимое явление для цивилизованного общества, подчеркнул он. Председатель «Грузинской мечты» призвал правоохранителей принять все меры для пресечения любого физического противостояния и разжигания этнической розни. Он также напомнил, что в России проживают 800 тысяч грузин.

Партия «Единое национальное движение» была основана бывшим президентом Грузии, гражданином Украины Михаилом Саакашвили.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата в члены ЕС. До этого в Евросоюз с просьбой об ускоренном принятии страны в организацию обратилась Украина.

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Алиса Реброва
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