В Грузии пообещали пресекать ущемление прав россиян
Власти Грузии пообещали пресекать ущемление прав граждан России на территории страны. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает «Интерфакс».
По его словам, новая кампания радикально-оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение» (ЕНД) начала проявляться в призывах дискриминации российских граждан в Грузии. Представители политсилы, считает политик, пытаются ввергнуть страну в конфликт с Россией. Кобахидзе пообещал, что власти не допустят ущемления прав россиян.
«В эту грязную кампанию включены связанные с ЕНД так называемые неправительственные организации. Все эти проявления нарушают Конституцию Грузии, поэтому против нарушителей будут приниматься самые строгие меры», — заявил Кобахидзе.
Дискриминация людей по этническому признаку — это недопустимое явление для цивилизованного общества, подчеркнул он. Председатель «Грузинской мечты» призвал правоохранителей принять все меры для пресечения любого физического противостояния и разжигания этнической розни. Он также напомнил, что в России проживают 800 тысяч грузин.
Партия «Единое национальное движение» была основана бывшим президентом Грузии, гражданином Украины Михаилом Саакашвили.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата в члены ЕС. До этого в Евросоюз с просьбой об ускоренном принятии страны в организацию обратилась Украина.