В Ингушетии проведут фестиваль бейсджамперов и воздушных шаров

В горном Джейрахском районе Ингушетии в честь празднования 30-летия возрождения республики проведут фестиваль бейсджамперов и воздушных шаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по туризму региона.

Как пояснили в ведомстве, мероприятие пройдет на территории курорта «Армхи» совместно с межрегиональным велопоходом «От Таргима до Магаса», а также фото- и гастрофестивалем.

«В планах по развитию событийного туризма мы также делаем акцент на спорт, так, 1-3 июля при поддержке Комтуризма в горном районе будет организован четвертый сезон бегового проекта Caucasus Ultra Trail — ультрамарафон, который объединит семь регионов Северного Кавказа», — говорится в сообщении.

Ранее министерство культуры Ингушетии запустило к Международному женскому дню онлайн-флешмоб «Читаем про матерей». Желающим принять участие в мероприятии нужно записать и выложить в Instagram видеоролик со стихотворением, посвященным матери, добавив хештег #читаемпроматерей.