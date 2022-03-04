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В КЧР начнут работу над стратегией развития поселка Домбай

В КЧР разработают стратегию развития курортного поселка Домбай

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В этом году в Карачаево-Черкесии планируется начать работу над стратегией развития курортного поселка Домбай. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что стратегией планируется комплекс мероприятий по развитию туристских территорий, включающих в себя единую концепцию развития и продвижения туристсткого продукта на этих территориях. Этот вопрос обсуждался в ходе круглого стола «Перспективы развития пространства туризма: сотрудничество университета и туристической отрасли Северного Кавказа».

По словам исполняющего обязанности министра туризма, курортов и молодежной политики региона Артема Овчинникова, разработка документа позволит определить текущее состояние поселка, выявить подходящие территории для возведения социальных объектов, коллективных мест размещения и прогулочных зон.

Сейчас Домбай развивается как всесезонный курорт, на его территории ведется строительство гостиничной и горнолыжной инфраструктуры.

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Варвара Кошечкина
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