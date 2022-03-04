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Предсказана цена на нефть к концу года

Аналитики JPMorgan предсказали нефть по 185 долларов за баррель к концу года

Фото: Shutterstock

К концу года эталонная нефть марки Brent может стоить 185 долларов за баррель, предсказали аналитики JPMorgan. Такая цена возможна, если сохранятся нарушения в поставках сырья из России, пишет Bloomberg.

Аналитики говорят, что в краткосрочной перспективе масштабы шока предложения настолько велики, что цена нефти должна достичь и оставаться на уровне 120 долларов за баррель в течение нескольких месяцев.

Brent от TradingView

Мировые цены на нефть оказались под давлением из-за проблем с реализацией российской нефти на европейских рынках. Аналитики компании-консультанта Energy Aspects утверждают, что некоторые судовладельцы отказываются или избегают заказов из Балтийского или Черного морей.

Цена майского фьючерса на нефть Brent достигла рекордных уровней с февраля 2013 года. Во время торгов на Лондонской бирже ICE стоимость барреля Brent в моменте поднималась до 119,34 доллара, свидетельствуют данные торгов.

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Платон Щукин
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