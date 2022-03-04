Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Бывший президент Молдавии предостерег республику от выхода из СНГ

Экс-президент Игорь Додон заявил, что Молдавия не станет членом ЕС в ближайшие десятилетия

Фото: Михай Карауш / РИА Новости

Бывший президент Молдавии Игорь Додон предостерег республику от выхода из Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Додон заявил, что Молдавия не станет членом Европейского союза (ЕС) в ближайшие десятилетия, даже если получит статус кандидата. По его словам, в таком положении уже давно находятся Турция, Черногория, Северная Македония, Албания и Сербия, которые в обозримом будущем не имеют перспектив вступления в ЕС.

При этом политик указал на последствия для экономики и населения Молдавии в случае выхода республики из СНГ. В числе таких издержек он назвал исключение государства из зоны свободной торговли со странами Содружества и лишение безвизового режима с Россией.

Экс-президент также призвал власти Молдавии исходить при принятии решений из интересов граждан и бизнеса, а не из «партийных политических платформ и геополитических интересов глобальных игроков».

«Молдова должна остаться нейтральной страной, дружить и торговать со всеми — и на Западе, и на Востоке», — заключил Додон.

3 марта президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление республики в Евросоюз. Позднее она заявила, что власти страны рассмотрят вопрос о выходе из СНГ, когда Молдавия достигнет достаточного прогресса на пути в ЕС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Microsoft уйдет из России
В США представили новый беспилотник
Названы особенности кашля при омикроне
Россиянин получил год колонии за выколотый глаз хирурга-онколога
В Польше задержали «российского шпиона ГРУ» из Испании
Москвичи начали снимать квартиры с продажи
Израильский канал выдал истребитель из «Звездных войн» за разбившийся на Украине
В Госдуме назвали решение Microsoft уйти из России предсказуемым
Авиакомпания популярной кавказской страны увеличит число рейсов в Россию
Обнаружен новый вид стегозавров
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.