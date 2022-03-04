Бывший президент Молдавии предостерег республику от выхода из СНГ

Бывший президент Молдавии Игорь Додон предостерег республику от выхода из Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Додон заявил, что Молдавия не станет членом Европейского союза (ЕС) в ближайшие десятилетия, даже если получит статус кандидата. По его словам, в таком положении уже давно находятся Турция, Черногория, Северная Македония, Албания и Сербия, которые в обозримом будущем не имеют перспектив вступления в ЕС.

При этом политик указал на последствия для экономики и населения Молдавии в случае выхода республики из СНГ. В числе таких издержек он назвал исключение государства из зоны свободной торговли со странами Содружества и лишение безвизового режима с Россией.

Экс-президент также призвал власти Молдавии исходить при принятии решений из интересов граждан и бизнеса, а не из «партийных политических платформ и геополитических интересов глобальных игроков».

«Молдова должна остаться нейтральной страной, дружить и торговать со всеми — и на Западе, и на Востоке», — заключил Додон.

3 марта президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление республики в Евросоюз. Позднее она заявила, что власти страны рассмотрят вопрос о выходе из СНГ, когда Молдавия достигнет достаточного прогресса на пути в ЕС.