В СКФО появится единый инфопортал о внутреннем и въездном туризме

В Северо-Кавказском федеральном округе создадут единый информационный портал, посвященный внутреннему и въездному туризму. Об этом сообщает ТАСС.

По словам начальника департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полпреда президента РФ в СКФО Валентины Сахарновой, в целях продвижения туристической отрасли СКФО в информационном пространстве в настоящее время органами исполнительной власти региона совместно с Федеральным агентством по туризму, общественными организациями, профессиональными объединениями и ассоциациями в сфере туризма прорабатывается вопрос создания единого информационного портала СКФО.

Портал будет посвящен внутреннему и въездному туризму, включая возможность реализации на его платформе интерактивных сервисов и туристического маркет-плейса

Отмечается, что внедрение портала позволит повысить туристическую и инвестиционную привлекательность макрорегиона, увеличить темпы роста турпотока, улучшить социально-экономические показатели, увеличить налогооблагаемую базу и вклад сферы туризма в валовый региональный продукт. Ожидается также повышения уровня безопасности и качества туристических услуг за счет составления рейтингов и аккредитации поставщиков таких услуг.