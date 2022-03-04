В региональном этапе WorldSkills в Дагестане приняли участие 350 человек

В Махачкале завершился региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills), участниками которого стали 350 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Закрытие чемпионата прошло Доме дружбы. Около 350 обучающихся приняли участие в чемпионате по 55 компетенциям. Призерами стали 194 участника.

Соревнования длились шесть дней, в завершение чемпионата была организована концертная программа с участием дагестанских артистов и студентов.

Некоммерческое движение Worldskills было организовано в 1953 году. Оно направлено на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Россия присоединилась к организации WorldSkills International в 2012 году.

