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В Польше задержали «российского шпиона ГРУ» из Испании

В Польше по подозрению в шпионаже арестован испанский журналист Пабло Гонсалес

Фото: Czarek Sokolowski / AP

В Польше задержали гражданина Испании, который подозревается в шпионаже в пользу России, в случае признания его виновным он может быть приговорен к десяти годам тюрьмы, сообщает Polskie Radio 24 с ссылкой на польские спецслужбы.

«Задержанный несколько дней находился на территории Подкарпатского воеводства. За время пребывания в Польше он собирал информацию, использование которой российскими спецслужбами могло негативно сказаться непосредственно на внутренней, внешней безопасности и обороне нашей страны. При задержании [шпиона] был изъят обширный доказательный материал, который сейчас детально анализируется», — сообщил пресс-секретарь Агентства внутренней безопасности.

Гонсало Бойе, адвокат задержанного, сообщил в личном Twitter-аккаунте, что его клиент, Пабло Гонсалес, является репортером нескольких испанских СМИ, включая интернет-газету Publico и телеканал La Sexta. Журналист был арестован по подозрению в шпионаже в пользу Главного разведывательного управления (ГРУ) России. Адвокат добавил, что не может связаться с Гонсалесом с момента его задержания.

Ранее стало известно, что МИД Болгарии обвинил двух обвиненных в шпионаже дипломатов из России персонами нон грата. Представитель ведомства указал, что они осуществляли на территории страны «нерегламентированную разведывательную деятельность». «Дипломаты должны покинуть Болгарию в течение 48 часов», — добавил он.

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Дмитрий Сотак
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