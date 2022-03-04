Умер знаменитый британский сценограф Тони Уолтон

Умер британский театральный и кинохудожник Тони Уолтон (полное имя — Энтони Джон Уолтон). Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Знаменитый сценограф скончался в среду, 2 марта, на 88-м году жизни. О кончине Уолтона сообщила его дочь Эмма Уолтон Гамильтон. Причиной смерти названы осложнения после перенесенного ранее инсульта.

Энтони Джон Уолтон родился 24 октября 1934 года в английском городе Уолтон-на-Темзе. Он обучался дизайну и искусству в Школе изящных искусств Слэйда в Лондоне. Творческая карьера Уолтона началась в 1957 году с постановки Ноэла Кауарда «Разговорная пьеса». Художник работал над мюзиклами Бродвея и Уэст-Энда, сотрудничал с Уолтом Диснеем.

Среди самых известных фильмов, для которых Уолтон разрабатывал сценографию и дизайн костюмов, такие картины как «Мэри Поппинс», «Убийство в Восточном экспрессе», «Виз» и «Весь этот джаз». В 1991 году Тони Уолтона включили в Зал театральной славы. Он также является трехкратным обладателем премии «Тони», одной награды «Оскар» и «Эмми».