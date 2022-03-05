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Неизвестные сообщили о минировании российского самолета с 400 пассажирами

Поступило анонимное сообщение о минировании самолета в Москву с более чем 400 пассажирами

Фото: Soeren Stache / ZB / Global Look Press

Неизвестные сообщили о минировании самолета Boeing 777, следующего из Владивостока в Москву, с более чем 400 пассажирами на борту. Об этом сообщили в министерстве ГО и ЧС Приморского края, передает ТАСС.

Сообщение поступило оперативному дежурному в 10:00 по местному времени (03:00 по московскому). «Лайнер находится в воздухе», — сообщили в ведомстве. На борту находятся более 400 человек, в том числе 40 детей.

Отмечается, что информация доведена до всех заинтересованных служб. Самолет проверят сразу после приземления борта в Москве.

28 февраля письма с угрозами взрыва получили школы Владивостока. Волна ложных сообщений о минировании в разных городах России началась в январе 2022 года. Угрозы затронули в основном школы, но они ни разу не подтвердились.

Марина Совина
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