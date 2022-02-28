Школы в российском городе эвакуировали из-за сообщений о минировании

Школы Владивостока в понедельник, 28 февраля, получили письма с угрозами взрыва, проводится эвакуация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии российского города.

При этом количество школ, куда поступили письма с угрозами, не уточняется.

В январе двух школьников из Красноярска арестовали по делу о ложном минировании объектов. Учащихся 11 класса задержали в рамках расследования уголовного дела по части 3 статьи 207 Уголовного кодекса России («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Волна ложных сообщений о минировании в разных городах России началась в январе 2022 года. Угрозы затронули в основном школы, но они ни разу не подтвердились.