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Украина назвала дату третьего раунда переговоров с Россией

Член украинской делегации Арахамия заявил, что переговоры с Россией состоятся 7 марта

Фото: БелТА / РИА Новости

Очередной, третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в понедельник, 7 марта. Такую дату назвал член украинской делегации, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщает РИА Новости.

Он не привел других подробностей встречи, а также не указал ее возможного места. Российская сторона эту дату пока не подтвердила.

Ранее член украинской делегации, советник офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что очередная встреча с российской дипломатической миссией может пройти «в ближайшие день-два». «Оцениваем среди прочего, как начинают работать гуманитарные коридоры, чтобы внести коррективы, если понадобится, в рамках переговорного процесса», — указывал он.

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Алевтина Запольская
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