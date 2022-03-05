Украина назвала дату третьего раунда переговоров с Россией

Очередной, третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в понедельник, 7 марта. Такую дату назвал член украинской делегации, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщает РИА Новости.

Он не привел других подробностей встречи, а также не указал ее возможного места. Российская сторона эту дату пока не подтвердила.

Ранее член украинской делегации, советник офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что очередная встреча с российской дипломатической миссией может пройти «в ближайшие день-два». «Оцениваем среди прочего, как начинают работать гуманитарные коридоры, чтобы внести коррективы, если понадобится, в рамках переговорного процесса», — указывал он.