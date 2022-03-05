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На Украине назвали возможные даты переговоров с Россией

Михаил Подоляк заявил, что переговоры Украины и России состоятся в ближайшие два дня

Фото: Александр Кряжев / ТАСС

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал возможные даты переговоров с российской стороной. Об этом сообщает РИА Новости.

Подоляк заявил, что третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоится «в ближайшие день-два».

«Оцениваем среди прочего как начинают работать гуманитарные коридоры, чтобы внести коррективы, если понадобится в рамках переговорного процесса», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ожидает третьего раунда переговоров с украинскими властями. Он выразил надежду, что Киев прислушается к требованиям Москвы, и отметил, что Россия не ставит целью разделить Украину на части.

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Георгий Нестеров
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