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В Кремле заявили об ожидании третьего раунда переговоров с Украиной

Песков о третьем раунде переговоров: надеемся, что Киев прислушается к требованиям Москвы
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает третьего раунда переговоров с властями Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью телеканалу Sky News Arabia.

По его словам, Москва надеется на то, что Киев прислушается к ее требованиям. Песков отметил, что Россия не ставит целью разделить Украину на части, а лишь добивается обеспечения гарантий собственной безопасности.

Песков также оценил реакцию государств Запада на действия Москвы. Он отметил, что российские власти были готовы к подобному, так как уже на протяжении определенного времени сталкиваются с таким поведением западных стран, в том числе санкционным давлением на Россию. Представитель Кремля в то же время добавил, что Россия всегда выступала за разрешению противоречий со странами НАТО с помощью дипломатии, в частности насчет обеспечения гарантий нерасширения альянса на восток.

Ранее член украинской делегации, советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что третий раунд переговоров Москвы и Киева может состояться 5 или 6 марта.

3 марта делегации России и Украины провели второй раунд переговоров о ситуации на Украине. Встреча прошла в Беловежской пуще. Стороны договорились создать каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров с возможностью прекращения огня.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите населения Донбасса. Вскоре Украины Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с Россией.

Марина Совина
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