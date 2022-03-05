Снег обрушил крышу бассейна в российском городе

В городе Североуральске Свердловской области снег обрушил крышу спортивного бассейна. Кровля спортивного сооружения обвалилась под тяжестью осадков, сообщает Ura.ru.

«Крыша обрушилась из-за накопившегося на ней снега. На данный момент организация приостановила работу», — сообщили сотрудники бассейна. Они также отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Бассейн в этом российском городе построили в 1974 году, а в 1983-м на его базе открыли детско-юношескую спортивную школу по плаванию. Здание реконструировали с 2004 по 2011 год. Сколько времени займет ремонт крыши после обрушения, неизвестно.

В начале февраля мокрый снег обрушил крышу многоквартирного дома в городе Алексине Тульской области. В региональной прокуратуре пояснили, что под тяжестью осадков сломалась деревянная стропильная система, но от падения кровли никто из жильцов не пострадал. Владельцы квартир были вынуждены покинуть здание и временно поселиться у родственников или в санатории.