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В российском регионе отменили ковид-сертификаты

В Пензенской области с 5 марта отменили ковид-сертификаты

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Власти Пензенской области объявили об отмене ковид-сертификатов с субботы, 5 марта. Соответствующее заявление сделал губернатор российского региона Олег Мельниченко на совещании с правительством, фрагмент которого он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, такое решение обусловлено улучшением ситуации с заболеваемостью COVID-19. Он отметил, что в области наблюдается снижение количества обращений в колл-центры и случаев госпитализаций.

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Часть ограничений пока что останется: по-прежнему сохраняется масочный режим, также необходимо проводить термометрию на входе в помещения и обрабатывать руки антисептиком.

С 21 февраля в России изменились правила выдачи ковид-сертификатов. Их можно оформить на портале госуслуг при наличии антител к коронавирусу, однако получить документ можно только один раз.

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Евгения Куликова
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