В российском регионе отменили ковид-сертификаты

Власти Пензенской области объявили об отмене ковид-сертификатов с субботы, 5 марта. Соответствующее заявление сделал губернатор российского региона Олег Мельниченко на совещании с правительством, фрагмент которого он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, такое решение обусловлено улучшением ситуации с заболеваемостью COVID-19. Он отметил, что в области наблюдается снижение количества обращений в колл-центры и случаев госпитализаций.

Часть ограничений пока что останется: по-прежнему сохраняется масочный режим, также необходимо проводить термометрию на входе в помещения и обрабатывать руки антисептиком.

С 21 февраля в России изменились правила выдачи ковид-сертификатов. Их можно оформить на портале госуслуг при наличии антител к коронавирусу, однако получить документ можно только один раз.