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Ученые впервые смоделировали походку динозавров

Американские палеонтологи впервые смогли смоделировать походку диплодоков

Фото: Jörg Carstensen / Globallookpress.com

Американские ученые впервые смогли смоделировать реалистичную походку длинношеих динозавров диплодоков. Результаты работы описаны в журнале Current Biology.

Для этого палеонтологи изучили следы зауроподов, живших между 200 и 66 миллионами лет назад в штате Арканзас. Выяснилось, что эти динозавры ходили «диагональной походкой», когда каждый шаг передней ногой делается одновременно с задней с противоположной стороны. Сегодня так ходят бегемоты. Такой метод ходьбы позволял диплодокам сохранять равновесие при достаточно крупных габаритах — предполагается, что они весили как 14 африканских слонов.

Также ученые отметили, что аллюр зауроподов походил на аллюр рыси, но все равно имел отличия: у динозавра передняя нога касалась земли раньше, чем конечность, расположенная по диагонали, вместе с тем когда другие животные бегут рысью, их ноги приземляются одновременно. Такая походка диплодоков создавала максимальную стабилизацию, позволяющую предотвращать раскачивание.

В феврале 2022 года международная группа исследователей выявила, что астероид Чиксулуб, убивший динозавров, вероятно, упал весной. Такие выводы удалось сделать после анализа останков рыб, погибших сразу после удара.

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Елена Апазиди
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