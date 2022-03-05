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Употребление алкоголя связали с уменьшением мозга

Ученые США связали умеренное употребление алкоголя с сокращением объема мозга

Фото: Paul Einerhand / Unsplash

Ученые Пенсильванского университета (США) показали, что употребление алкоголя в умеренных количествах связано с уменьшением общего объема мозга. Об исследовании, опубликованном в Nature Communications, рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные о более чем 36 тысяч взрослых людей. Оказалось, что чем выше уровень употребления алкоголя, тем сильнее уменьшение мозга. Например, у 50-летних при увеличении среднего уровня употребления спиртного с одной единицы алкоголя (например, половина порции пива) до двух единиц (бокал вина или пинта пива) связано с сопутствующими изменениями головного мозга, эквивалентными старению на два года. Увеличение от двух до трех порций алкоголя соответствует старению на три с половиной года.

Переход от нуля к одной единице алкоголя не сильно повлиял на объем мозга, но переход от одной к двум или от двух к трем единицам алкоголя в день был связан с сокращением как серого, так и белого вещества.

По словам ученых, эти результаты противоречат научным и правительственным рекомендациям по безопасным ограничениям употребления алкоголя. Хотя Национальный институт злоупотребления алкоголем и алкоголизма рекомендует женщинам употреблять в среднем не более одной порции алкоголя в день, рекомендуемые пределы для мужчин в два раза выше, что превышает уровень потребления, связанный с исследованием снижения мозговой активности

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Александр Еникеев
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