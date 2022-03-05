Венедиктов покинул пост главреда «Эха Москвы»

Совет директоров «Эха Москвы» разорвал контракт с главным редактором радиостанции Алексеем Венедиктовым. Информацию об этом он подтвердил ТАСС.

«Действительно со мной расторгли контракт, это правда. За два года до его истечения со мной согласовали расторжение контракта», — заявил Венедиктов. Решение о том, что журналист покинет пост главреда «Эха Москвы», принял совет директоров радиостанции.

«Все. Я свободен. Добби свободен», — прокомментировал журналист уход с радиостанции в своем Telegram-канале.

По словам Венедиктова, в будущем он планирует заняться своими другими проектами. «Буду заниматься своими историческими проектами, захватывать мир дальше. Как и положено», — поделился он.

Ранее 3 марта стало известно, что большая часть совета директоров «Эха Москвы» проголосовала за ликвидацию радиостанции и сайта, после чего было принято соответствующее решение.

1 марта Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к радиостанции «Эхо Москвы». В ведомстве пояснили, что СМИ излагало ложные сведения о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине. До этого сообщалось об отключении радиостанции от эфира. По словам главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, редакция категорически не согласна с требованиями Генпрокуратуры.