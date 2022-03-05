В Госдуме назвали дату третьего раунда переговоров с Украиной

Глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24» подтвердил, что третий раунд переговоров с Украиной может состояться в понедельник, 7 марта. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, украинской делегации приходится согласовывать действия как с президентом страны Владимиром Зеленским, так и с Западом. Он назвал украинских переговорщиков людьми «достаточно зависимыми».

«Вместе с тем это все люди достаточно опытные. И именно они наши партнеры по переговорной группе. Они ведут себя максимально кооперабельно, они не устраивают каких-то демонстративных демаршей. Честно говоря, с этими людьми можно работать в данном формате», — сказал Слуцкий.

Ранее член украинской делегации, советник офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что очередная встреча с российской дипломатической миссией может пройти «в ближайшие день-два». «Оцениваем среди прочего, как начинают работать гуманитарные коридоры, чтобы внести коррективы, если понадобится, в рамках переговорного процесса», — указывал он.

