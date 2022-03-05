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В Думу внесли проект постановления о передаче дела в отношении Рашкина в суд

В Госдуму внесен проект постановления о передаче дела в отношении депутата Рашкина в суд

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Комиссия Государственной Думы по мандатным вопросам внесла на рассмотрение палаты проект постановления о даче согласия на направление в суд уголовного дела в отношении депутата от КПРФ Валерия Рашкина, обвиненного в незаконной охоте на лося. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Дать согласие на направление в суд уголовного дела в отношении депутата Государственной Думы Рашкина Валерия Федоровича», — говорится в соответствующем документе.

Ранее сообщалось, что комиссия Государственной Думы по контролю за доходами и расходами и мандатным вопросам дала согласие на направление в суд уголовного дела в отношении депутата от КПРФ Валерия Рашкина. По словам председателя Отари Аршбы, два члена комиссии выступили против, остальные решение поддержали.

Рашкина задержали 29 октября 2021 года в Саратовской области за рулем автомобиля, в котором находилась туша убитого на незаконной охоте лося. Позже депутат признал себя виновным в убийстве животного. Из-за случившегося его лишили депутатской неприкосновенности и завели на него уголовное дело по статье о незаконной охоте. Кроме того, ему запретили охотиться и выходить из дома по вечерам.

В связи с тем, что на месте происшествия политик отказался от медосвидетельствования на предмет употребления алкоголя, его лишили водительских прав на 1,5 года.

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Юлия Ямпольская
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