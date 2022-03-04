В Госдуме дали согласие на передачу в суд дела Рашкина

Комиссия Госдумы по контролю за доходами и расходами и мандатным вопросам дала согласие на направление в суд уголовного дела в отношении депутата от КПРФ Валерия Рашкина, обвиненного в незаконной охоте на лося. Об этом заявил председатель комиссии Отари Аршба в пятницу, 4 марта, передает «Интерфакс».

Аршба отметил, что комиссия заслушала прокурорскую сторону. Два члена комиссии выступили против, остальные решение поддержали, пояснил он.

«Дату рассмотрения вопроса на заседании Думы определит Совет палаты, который будет заседать 9 марта. Вероятно, будет предложено вынести на пленарку 10 марта», — сказал Аршба.

2 марта Генпрокуратура России попросила Госдуму разрешить передать в суд дело Рашкина.

Депутат-коммунист Валерий Рашкин был задержан 29 октября 2021 года в Саратовской области за рулем машины, в которой находилась туша убитого на незаконной охоте лося. Позже мужчина признал себя виновным в убийстве животного. Из-за случившегося его лишили депутатской неприкосновенности и завели на него уголовное дело по статье о незаконной охоте. Кроме того, ему запретили охотиться и выходить из дома в вечернее время. Из-за того, что на месте происшествия он отказался от медосвидетельствования на предмет употребления алкоголя, его лишили водительских прав на полтора года.