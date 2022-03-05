Хакеры атаковали серверы Samsung

Хакеры атаковали серверы компании Samsung и получили доступ к десяткам гигабайт конфиденциальных данных пользователей. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на профильные источники.

Отмечается, что Samsung могла подвергнуться кибератаке, в результате которой произошла утечка конфиденциальной информации. Ответственность за нападение на компанию взяла киберпреступная группировка Lapsus$.

По данным агентства, хакеры опубликовали в открытом доступе 190 гигабайт похищенных конфиденциальных данных. В Samsung заявили, что в настоящее время специалисты пытаются оценить ситуацию и масштабы ущерба.

Ранее сообщалось, что за последний год были зафиксированы самые массовые утечки данных за 17 лет. Как заявляли аналитики компании ESET со ссылкой на отчет IBM, средняя сумма убытков различных организаций от утечки данных выросла с 3,86 миллиона до 4,24 миллиона долларов. В ESET считают, что катализатором этого роста стал глобальный тренд на удаленную работу.