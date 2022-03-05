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Пожарные вытащили сбежавшего коня из пятиметрового колодца

В США пожарные спасли провалившегося в бетонный колодец коня

Фото: страница North Whidbey Fire and Rescue в Facebook

В США пожарным удалось спасти коня, который сбежал с фермы и провалился в пятиметровый колодец. Об этом сообщает UPI.

Как рассказали хозяева фермы в районе города Оук-Харбор, штат Вашингтон, утром 3 марта конь по кличке Блейз исчез из загона, где находился с другими лошадьми. Через некоторое время они обнаружили, что животное каким-то образом перебралось через забор фермы и провалилось в бетонный колодец глубиной около 4,5 метра.

Владелец фермы Карл Лэнг вызвал сотрудников местной пожарной службы, которым пришлось разработать сложный план по спасению животного весом около 900 килограммов. Одного из спасателей пришлось опустить в колодец вниз головой, чтобы он смог закрепить тросы на теле Блейза, а затем коня осторожно вытащили при помощи экскаватора.

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Когда ветеринары осмотрели беглеца, выяснилось, что он практически не пострадал — животное отделалось несколькими порезами на ногах и сильным стрессом. Однако, как рассказал Лэнг, Блейзу так повезло только потому, что он сорвался в колодец вниз крупом — если бы он упал вниз головой, то получил бы куда более серьезные травмы. Сейчас конь чувствует себя нормально, но все еще находится под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что двум друзьям удалось спасти замерзавшего несколько дней в ручье лося. Животное провалилось копытами под лед и не могло выбраться.

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Никита Савин
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