Друзья спасли замерзавшего несколько дней в ручье лося

Друзья при помощи кувалды спасли лося, который вмерз в ручей и несколько дней не мог выбраться. Об этом сообщает Black Hills Fox.

Эндрню Коэрнер и его друг Терри Уайт возвращались домой после прогулки на снегоходах. Они заметили лося, застрявшего и замерзавшего подо льдом в ручье. «По его глазам было видно, насколько он был готов вырваться из этой ямы. Тогда мы с Терри посмотрели друг на друга и решили, что не уйдем с этого места, пока этот парень не окажется на свободе», — рассказал Коэрнер.

Мужчины не стали терять времени и начали копать вокруг животного яму диаметром 2,5 метра, чтобы высвободить его. Действия американцев увидели еще несколько человек и начали помогать. У одного из них была кувалда, при помощи которой можно было раскалывать лед.

Коэрнер отметил, что, по всей видимости, лось находился в ловушке уже несколько дней, так как на задней стороне шеи у него не хватало меха. Скорее всего, что он пытался выбраться самостоятельно, но потерпел неудачу.

Американец добавил, что живет на Аляске последние 15 лет и нередко видит лосей, но так близко этих животных еще не встречал. Он признался, что вся компания сильно нервничала во время импровизированной спасательной операции: все понимали, что испуганный и попавший в ловушку лось мог бы причинить вред людям, но продолжали копать в течение полутора часов, пока, наконец, им не удалось освободить животное.

Ранее сообщалось, что жители американского штата Мичиган воспользовались пилой для обрезки деревьев, чтобы освободить двух оленей, которые сцепились рогами. Мужчины сумели загнать оленей в расположенный поблизости ручей, а их сосед принес ножовку для обрезки деревьев.

