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Крупнейший производитель строительной техники приостановил экспорт в Россию

Японская Komatsu, производитель строительной техники, временно остановит поставки в Россию

Фото: Toru Hanai / Reuters

Японская компания Komatsu, которая является крупнейшим производителем строительной и дорожной техники, заявила, что приостанавливает экспорт товаров в Россию. Об этом говорится в заявлении на сайте фирмы.

В Komatsu объяснили, что приняли решение временно остановить поставки в Россию на фоне ситуации на Украине. Также отмечается, что срывы в цепочках поставок, которые связаны с компанией, становятся все сложнее, и их влияние на финансовую и экономическую ситуацию в мире остается неясным.

Ранее сообщалось, что финская строительная компания YIT Corporation остановила свою работу в России. Прекращение реализации проектов связано с ситуацией на Украине. Компания решила в ускоренном темпе пересмотреть свою стратегию и прекратить инвестиции в земельные участки и строительство квартир в России. В YIT также не будут закупать российские строительные материалы.

Марина Совина
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