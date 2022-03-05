Крупнейший производитель строительной техники приостановил экспорт в Россию

Японская компания Komatsu, которая является крупнейшим производителем строительной и дорожной техники, заявила, что приостанавливает экспорт товаров в Россию. Об этом говорится в заявлении на сайте фирмы.

В Komatsu объяснили, что приняли решение временно остановить поставки в Россию на фоне ситуации на Украине. Также отмечается, что срывы в цепочках поставок, которые связаны с компанией, становятся все сложнее, и их влияние на финансовую и экономическую ситуацию в мире остается неясным.

Ранее сообщалось, что финская строительная компания YIT Corporation остановила свою работу в России. Прекращение реализации проектов связано с ситуацией на Украине. Компания решила в ускоренном темпе пересмотреть свою стратегию и прекратить инвестиции в земельные участки и строительство квартир в России. В YIT также не будут закупать российские строительные материалы.

