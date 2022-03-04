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Финский застройщик остановил работу в России

Финская строительная компания YIT Corporation остановила работу над проектами в России

Фото: @yitrussia

Финская строительная компания YIT Corporation остановила свою работу в России. Прекращение реализации проектов связано с ситуацией на Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте корпорации.

Компания решила в ускоренном темпе пересмотреть свою стратегию и прекратить инвестиции в земельные участки и строительство квартир в России. В YIT также не будут закупать российские строительные материалы.

«Мы глубоко потрясены недавними событиями и сочувствуем украинскому народу. В связи с резкими изменениями геополитической ситуации наш бизнес сталкивается с беспрецедентными вызовами в России. Сейчас наш главный приоритет — обеспечение здоровья и безопасности наших сотрудников», — заявил исполнительный директор компании Маркку Мойланен.

Ранее работу в России остановило британское архитектурное бюро покойной Захи Хадид, а также бюро David Chipperfield Architects и нидерландская фирма MVRDV.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России, — по его словам, ответ будет незамедлительным.

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Нина Ташевская
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