В Сербии заявили о конце мировой экономики при цене на нефть в 130 долларов

При скачке цены на нефть до 130 долларов за баррель наступит конец мировой экономики, считает генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович. Об этом он сказал в эфире телеканала TV Prva.

Он уверен, что инфляция будет иметь негативные последствия как для Сербии, так и для европейской экономики. Также глава «Сербиягаз» заявил, что цены на газ для граждан Сербии не изменятся до 31 мая. «Что касается цены на газ с 1 июня, мы уже ведем переговоры с "Газпромом". Цена будет минимум на 30 процентов ниже рыночной», — отметил Баятович.

В ноябре Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне 270 долларов за тысячу кубометров на ближайшие шесть месяцев. Далее стране предложат условия по долгосрочному контракту, которые президент Сербии Александар Вучич назвал исключительными.

Как рассказал «Известиям» сербский адвокат Горан Петрониевич, если кризис в газовой отрасли продлится, то стабильности придет конец. «Цены за газ на мировом рынке растут с молниеносной скоростью, фактически газ уже невыгодно использовать как топливо. Это феномен и серьезный кризис. Ожидания, что США будут доставлять сжиженный газ танкерами, — это сказка», — заявил он.

Ранее президент Сербии раскрыл сумму, которую страна сэкономила благодаря выгодной цене на российский газ. По его словам, Белград смог сэкономить не менее миллиарда евро.