Вучич раскрыл сэкономленную Сербией сумму благодаря цене на российский газ

Президент Сербии Александр Вучич раскрыл сумму, которую страна сэкономила благодаря выгодной цене на российский газ, назначенной Москвой во время переговоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По его словам, Белград смог сэкономить не менее миллиарда евро. Президент отметил, что это стратегический вопрос для Сербии. «Это огромная экономия», — подчеркнул он.

Ранее Вучич рассказал, что Россия согласилась поставлять газ в Сербию на исключительных по цене условиях. «Президент Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии: нам удалось на следующие 6 месяцев получить цену газа в невероятные 270 долларов, так что цена для нас не меняется, остается абсолютно такой же. Мы договорились об увеличении количества газа на эти 6 месяцев, а также о гибкости [поставок], о которой я особенно просил президента Путина», — заявил Вучич.

25 ноября Вучич провел в Сочи переговоры в президентом России Владимиром Путиным. Сообщалось, что обсуждаться должны были темы партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

