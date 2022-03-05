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Российский хоккеист-чемпион продаст замок в США с огромной скидкой

Хоккеист Илья Ковальчук выставил на продажу особняк в Нью-Джерси за $14,99 миллионов
Илья Ковальчук

Илья Ковальчук. Фото: Дмитрий Голубович / Globallookpress.com

Чемпион Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, российский хоккеист Илья Ковальчук решил избавиться от своего замка в США. Спортсмен выставил на продажу особняк в штате Нью-Джерси, пишет The New York Post.

Дом расположен в населенном пункте Альпайн (Alpine) на улице Фрик Драйв. Звезда хоккея приобрел эту недвижимость в 2019 году за 17,99 миллионов долларов (более 2 миллиардов рублей). В 2020-м спортсмен уже пытался избавиться от особняка, но не сумел найти покупателей. Теперь ему придется продать замок с огромной скидкой — за 14,99 миллионов долларов (около 1,7 миллиарда рублей).

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В доме площадью более двух тысяч квадратных метров 8 спален, 11 ванных комнат, 3 туалета, гостиная, две кухни, кладовая, винный погреб и столовая, которой хватило бы для проведения банкетов. В подвале особняка оборудованы лаундж-зона, театр, бар и комната для гостей.

В январе бывший хоккеист, игрок клубов НХЛ Алексей Яшин тоже решил избавиться от роскошного особняка в США. Спортсмен выставил на продажу дом в элитном пригороде Олд-Уэстбери за девять миллионов долларов (на тот момент 686,4 миллиона рублей). Площадь особняка — более 740 квадратных метров. Внутри находятся шесть спален, шесть ванных комнат и два санузла.

Нина Ташевская
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