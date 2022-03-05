На Кубани борец с коррупцией из МВД инсценировал взятку

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) МВД по Калининскому району Краснодарского края по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевого управления ведомства.

Фигурантом дела также стал оперативник этого же подразделения. По версии следствия, кубанские полицейские решили улучшить показатели своей работы по борьбе с коррупцией. В ноябре 2021 года они предложили знакомому инсценировать взятку, передав 15 тысяч рублей сотруднику правоохранительных органов за непривлечение к административной ответственности. При этом подозреваемые пригрозили мужчине неприятностями, если он откажется от их предложения.

24 декабря 2021 года полицейские дали ему деньги для взятки. План заключался в том, что местный житель в пьяном состоянии поедет за рулем автомобиля, а когда его задержат инспекторы ГИБДД, то он даст им взятку.

Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ.