Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

На Кубани борец с коррупцией из МВД инсценировал взятку

СКР возбудил дело против начальника антикоррупционного отдела МВД Краснодарского края

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) МВД по Калининскому району Краснодарского края по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевого управления ведомства.

Фигурантом дела также стал оперативник этого же подразделения. По версии следствия, кубанские полицейские решили улучшить показатели своей работы по борьбе с коррупцией. В ноябре 2021 года они предложили знакомому инсценировать взятку, передав 15 тысяч рублей сотруднику правоохранительных органов за непривлечение к административной ответственности. При этом подозреваемые пригрозили мужчине неприятностями, если он откажется от их предложения.

24 декабря 2021 года полицейские дали ему деньги для взятки. План заключался в том, что местный житель в пьяном состоянии поедет за рулем автомобиля, а когда его задержат инспекторы ГИБДД, то он даст им взятку.

Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
На Украине подтвердили гибель члена киевской делегации на переговорах с Россией
США решили подготовить план на случай изгнания Зеленского
Россиянам назвали альтернативы сервисам Booking и Airbnb
Сбер перечислил принимающие карты «Мир» страны
Юрист рассказала о возможности снижения зарплаты сотрудникам компаний
Сбер разъяснил дальнейшую работу карт Visa и MasterCard
Mastercard объявила о приостановке операций в России
В России спрогнозировали рост цен на цветы к 8 марта
Вучич объяснил поддержку резолюции в ООН по операции России на Украине
Visa объявила о приостановке работы в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.