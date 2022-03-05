Уилл Смит снимется в сиквеле «Я — легенда» вместе с Майклом Б. Джорданом

Фильм «Я — легенда» получит продолжение. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Уже известно, что в сиквеле картины 2007 года выпуска снимутся американские актеры Уилл Смит и Майкл Б. Джордан. Также к работе вернется сценарист и продюсер оригинальной ленты Акива Голдсман. Режиссера для проекта еще не назначили.

Дата начала съемок и премьеры пока не называется. Детали сюжета не разглашаются.

Фильм «Я — легенда» вышел в 2007 году. Тогда лента заработала по миру более 585 миллионов долларов при бюджете в 150 миллионов долларов. Постановщиком выступил Фрэнсис Лоуренс, известный по кинофраншизе «Голодные игры».

В январе текущего года стало известно, что оскароносный режиссер Пон Чжун Хо планирует снять фантастический фильм с актером Робертом Паттинсоном по книге Эдварда Эштона «Mickey7». Отмечается, что режиссер ведет переговоры о написании сценария и съемках.