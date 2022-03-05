Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Уилл Смит снимется в сиквеле «Я — легенда» вместе с Майклом Б. Джорданом

Фильм «Я – легенда» получит продолжение с Уиллом Смитом и Майклом Б. Джорданом

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Фильм «Я — легенда» получит продолжение. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Уже известно, что в сиквеле картины 2007 года выпуска снимутся американские актеры Уилл Смит и Майкл Б. Джордан. Также к работе вернется сценарист и продюсер оригинальной ленты Акива Голдсман. Режиссера для проекта еще не назначили.

Дата начала съемок и премьеры пока не называется. Детали сюжета не разглашаются.

Фильм «Я — легенда» вышел в 2007 году. Тогда лента заработала по миру более 585 миллионов долларов при бюджете в 150 миллионов долларов. Постановщиком выступил Фрэнсис Лоуренс, известный по кинофраншизе «Голодные игры».

В январе текущего года стало известно, что оскароносный режиссер Пон Чжун Хо планирует снять фантастический фильм с актером Робертом Паттинсоном по книге Эдварда Эштона «Mickey7». Отмечается, что режиссер ведет переговоры о написании сценария и съемках.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Путин исключил участие призывников и резервистов в спецоперации на Украине
Названа еще одна модная стрижка на весну 2022 года
Олень выбил стекло в магазине одежды, ворвался внутрь и распугал посетителей
Названа минимальная стоимость недвижимости на Пхукете
Эвакуированных из Мариуполя мирных жителей доставили в ДНР
МИД России вручил ноту протеста послу США
Войска ДНР нашли в украинском цеху по производству снарядов турецкий флаг
Еще одна российская авиакомпания отменила рейсы за границу
Менеджер Махачева отреагировал на выпад Макгрегора в сторону россиянина
84-летний российский тренер предстанет перед судом по обвинению в педофилии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.