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Песков прокомментировал просьбу почаще показывать Путина

Пресс-секретарь Кремля Песков рассказал, что президент РФ Путин не любит, когда ему мешают

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин не любит, когда ему мешают. Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов показывать главу государства почаще, сообщает ТАСС в пятницу, 5 марта.

Представитель главы государства подчеркнул, что «все-таки Путин не актер», «президентом работает и не любит, когда ему мешают, когда он ведет важные международные переговоры по телефону».

В марте 2021 года президент объяснил свой отказ от прохождения вакцинации от коронавируса на публике. Комментируя свое нежелание запечатлевать этот процесс на фото и видео, как это сделали главы других стран, Путин отметил, что не хотел обезьянничать.

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Игорь Дмитров
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