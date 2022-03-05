Туроператоры отказались повышать цены на туры по России

Из-за падения спроса на путешествия российские туроператоры не станут повышать цены на туры по стране. О планах на сезон представители отрасли рассказали «Известиям».

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заверил, что резкого повышения стоимости организованных путешествий по России в ближайшее время не предвидится, так как туроператоры не хотят «отпугнуть клиентов». Его прогноз подтвердили в компаниях «Дельфин» и «Интурист».

«У нас спрос сократился в зависимости от направления от 40 до 70 процентов, в среднем на 50 процентов. В период падения спроса повышать цены глупо, это отпугнет оставшуюся часть туристов», — объяснил отказ увеличивать стоимость путешествий гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

В «Интуристе» добавили, что цены на туры в последнее время «особо не менялись». Например, в марте неделя отдыха на двоих в трехзвездочной гостинице Сочи без питания обойдется от 17,2 тысячи рублей. Кроме того, эксперты наблюдают и остановку роста стоимости авиабилетов в популярные туристические регионы России.

«Мы отслеживаем порядка 20 направлений — Санкт-Петербург, Калининград, Казань и другие, пока цены почти прошлогодние», — добавил Ромашкин. Тем не менее единственным исключением стал Сочи — из-за близости мартовских праздников и повышенной нагрузки на авиагавань, которая в нынешних условиях стала единственным авиахабом на юге России, оттуда можно по земле попасть в Геленджик и на другие курорты региона.

«По данным поисковых сервисов, купить авиабилет из Москвы в Сочи на 6 марта можно от 4,5 тысяч рублей. Билеты туда-обратно обойдутся примерно вдвое дороже», — сообщили специалисты «Известий».

Ранее в марте сообщалось об ажиотажном спросе среди россиян на авиабилеты за границу с вылетом в ближайшие дни — эксперты связали это с опасениями о возможном закрытии границ на въезд и выезд из страны. Так, самый дешевый билет в Стамбул с вылетом 5 марта авиакомпанией Turkish Airlines обойдется минимум в 53 тысячи рублей. Улететь лоукостером «Победа» можно за 121 тысячу рублей, «Аэрофлотом» — 89 тысяч.