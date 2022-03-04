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Россиянам назвали стоимость авиабилетов за границу в ближайшие дни

В АТОР сообщили, что самый дешевый авиабилет в Стамбул обойдется в 53 тысячи рублей

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Эксперты туриндустрии сообщили об ажиотажном спросе среди россиян на авиабилеты за границу с вылетом в ближайшие дни. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Повышенный интерес к международным рейсам наблюдается со 2 марта. По словам экспертов, это связано с опасениями о возможном закрытии границ на въезд и выезд из страны. «Многие клиенты готовы платить в прямом смысле любые деньги, чтобы улететь за рубеж с билетом в один конец», — отмечают в АТОР.

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Специалисты назвали стоимость перевозки по доступным направлениям. Так, самый дешевый билет в Стамбул с вылетом 5 марта обойдется минимум в 53 тысячи рублей — такой вариант предлагает авиакомпания Turkish Airlines. Улететь лоукостером «Победа» можно за 121 тысячу рублей, «Аэрофлотом» — 89 тысяч.

Вторым по популярности пересадочным хабом у россиян стал Дубай. Цены варьируются от 80 до 420 тысяч рублей в одну сторону. Самый бюджетный вариант предлагает Royal Flight (80 тысяч рублей), самый дорогой — авиакомпания «Ямал» (424 тысячи рублей).

Ранее в марте визовый центр Италии VMS Italy возобновил прием документов у россиян для оформления всех типов виз, в том числе туристических. Прием документов возобновился со вторника, 1 марта. Центр VMS Italy имеет региональные офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске.

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Мария Гейн
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