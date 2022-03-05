Экономист высказался о вложении сбережений россиян в недвижимость

Рост просмотров на сайте агрегаторов недвижимости говорит о том, что желание людей, обладающих значительными сбережениями, вложиться в недвижимость заметно увеличилось, рассказал экономист и ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Андрей Колганов. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил эффективность таких инвестиций.

Тем не менее покупку жилья в инвестиционных целях он счел нецелесообразной. «Сейчас довольно сложно оценить риски дальнейшего изменения цен на недвижимость. Возможно, из-за ухудшения экономической ситуации будет происходить падение спроса на недвижимость и, соответственно, падение цен, поэтому такие ажиотажные покупки я не считаю целесообразными в данной ситуации», — высказался Колганов.

Также экономист рассказал, что сейчас неблагоприятный момент для покупки недвижимости в кредит, так как подъем ставок по ипотеке сделал приобретение жилья более затратным, чем раньше. «Если люди могут приобретать недвижимость, не прибегая к кредитам, то я бы не назвал это ошибочным решением, возможно, это и правильное решение. Но покупать за счет кредита сейчас не самое лучшее время», — поделился Колганов.

Ранее стало известно, что с начала спецоперации на Украине спрос на элитную городскую недвижимость в Москве вырос на 25 процентов.

