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Неизвестные бросились скупать дорогое жилье в Москве

Спрос на элитную недвижимость в Москве с начала конфликта на Украине вырос на 25 процентов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

С начала конфликта на Украине спрос на элитную городскую недвижимость в Москве вырос на 25 процентов, следует из материалов агентства Point Estate, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру». Риелторы полагают, что на рынке недвижимости будут появляться кризисные активы, владельцам которых срочно нужны деньги.

По данным специалистов, спрос на дорогое загородное жилье в указанный период (с 24 февраля) также увеличился — на 10 процентов по сравнению с обычными показателями февраля−марта. Неизвестные бросились скупать объекты, предлагаемые по адекватным рублевым ценам, подчеркивают риелторы. «Востребованы квартиры и таунхаусы в бюджетах как 30−50 миллионов рублей, так и дороже 100 миллионов», — указывают они.

Эксперты полагают, что в перспективе объем предложения «элитки» вырастет, и продавцам неизбежно придется снижать стоимость своих лотов, чтобы они оставались интересными для покупателей.

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Ранее стало известно, что площадь идеальной квартиры, по мнению 39 процентов россиян, составляет от 70 до 90 квадратных метров. 27 процентов назвали идеальным метраж в 50-60 «квадратов», 26 процентов заявили, что им подошла бы квартира площадью больше 90 квадратных метров. 8 процентам хватило бы 40 «квадратов».

Нина Ташевская
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