Неизвестные бросились скупать дорогое жилье в Москве

С начала конфликта на Украине спрос на элитную городскую недвижимость в Москве вырос на 25 процентов, следует из материалов агентства Point Estate, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру». Риелторы полагают, что на рынке недвижимости будут появляться кризисные активы, владельцам которых срочно нужны деньги.

По данным специалистов, спрос на дорогое загородное жилье в указанный период (с 24 февраля) также увеличился — на 10 процентов по сравнению с обычными показателями февраля−марта. Неизвестные бросились скупать объекты, предлагаемые по адекватным рублевым ценам, подчеркивают риелторы. «Востребованы квартиры и таунхаусы в бюджетах как 30−50 миллионов рублей, так и дороже 100 миллионов», — указывают они.

Эксперты полагают, что в перспективе объем предложения «элитки» вырастет, и продавцам неизбежно придется снижать стоимость своих лотов, чтобы они оставались интересными для покупателей.

Ранее стало известно, что площадь идеальной квартиры, по мнению 39 процентов россиян, составляет от 70 до 90 квадратных метров. 27 процентов назвали идеальным метраж в 50-60 «квадратов», 26 процентов заявили, что им подошла бы квартира площадью больше 90 квадратных метров. 8 процентам хватило бы 40 «квадратов».