Россияне назвали площадь идеальной квартиры

Площадь идеальной квартиры, по мнению 39 процентов россиян, составляет от 70 до 90 квадратных метров. 27 процентов назвали идеальным метраж в 50-60 «квадратов», 26 процентов заявили, что им подошла бы квартира площадью больше 90 квадратных метров. 8 процентам хватило бы 40 «квадратов», сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный компанией «СберСтрахование».

Как выяснили интервьюеры, большинство россиян (почти 83 процента) намерены в ближайшем будущем изменить свое жилье к лучшему: около 62 процентов сделают ремонт, 11 процентов планируют купить квартиру, 10 процентов — снять более удобную квартиру. Еще 7,6 процента хотели бы приобрести идеальную квартиру, но будут отталкиваться от обстоятельств.

Половина опрошенных, планирующих купить квартиру, готовы потратить на нее до 5 миллионов рублей. Около четверти согласны выделить 10 миллионов, 12 процентов — 15 миллионов. До 25 миллионов рублей готовы потратить на новое жилье 4,5 процента граждан, еще 7 процентов согласились бы отдать больше 25 миллионов.

Что касается трат на ремонт — почти 61 процент хочет потратить на него до миллиона рублей. Треть готовы направить на улучшение жилища больше миллиона, меньше 5 процентов согласны отдать до 5 миллионов рублей, 1 процент — свыше 5 миллионов.

Ранее сообщалось, что каждый второй россиянин хотел бы сменить место жительства в 2022 году. Главная причина — желание переехать в более просторную и красивую квартиру.