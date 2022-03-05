Врач перечислила жалобы пациентов с омикроном

Главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко перечислила основные жалобы пациентов с омикрон-штаммом коронавируса, пишет РИА Новости.

По словам Лысенко, заразившиеся омикроном жалуются на сухой непродуктивный кашель, боль в горле, нарушения стула, выраженную головную боль и слабость. Она отметила, что слабость, интоксикация и температура при омикроне менее выражены, чем при дельте.

«То есть нет такой высокой лихорадки у большей части пациентов, как была при дельта-штамме, нет такой скорости распространения инфекции с поражением легочной ткани, поэтому пневмонии имеют место быть, но они среднетяжелого течения», — объяснила она. Врач подчеркнула, что пациенты почти не жалуются на потерю обоняния или осязания, однако отмечают пониженную концентрацию при привычной интеллектуальной нагрузке.

Ранее врач-отоларинголог, отоневролог «СМ-клиника» Ольга Мальченко объяснила, что кашель при заражении омикрон-штаммом коронавируса появляется из-за раздражения нервных окончаний глотки и гортани. Поэтому его нельзя лечить муколитическими средствами, которые вызывают мокроту, отметила она.