Назван способ вылечить кашель при омикрон-штамме

Врач-отоларинголог, отоневролог «СМ-клиника» Ольга Мальченко объяснила, что кашель при заражении омикрон-штаммом коронавируса появляется из-за раздражения нервных окончаний глотки и гортани. Поэтому его нельзя лечить муколитическими средствами, которые вызывают мокроту, пишет Ura.ru.

Мальченко заявила, что нерв глотки поражается омикроном, после чего происходит воспаление в верхних дыхательных путях. Это приводит к раздражению слизистых оболочек, что влияет на нервные окончания. Специалист назвала способ вылечить кашель при окмироне.

«При лечении такого кашля не подходят муколитические средства, назначаются препараты, подавляющие приступы, а также ингаляции, даже просто с минеральной водой или разными лекарствами. Они смягчают слизистую, увлажняют ее и раздражение проходит», — призвала ЛОР-врач.

При омикроне кашель может сохраняться до трех недель. Через одну-две недели с момента выздоровления врачи могут не зафиксировать воспалительных изменений в слизистой, однако приступы при этом продолжатся, поскольку нервные окончания рефлекторно провоцируют кашель.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева подтвердила, что при омикроне появляется отек верхних дыхательных путей, раздражение и «раздражающий, сухой, немного лающий, малопродуктивный» кашель. По ее словам, остановить такие приступы возможно с помощью увлажнения воздуха, обильного теплого питья, полосканий и промываний носа.

«В редких случаях, чтобы снять проявление ларингита и трахеита, применяются ингаляции с фумикортом, местные стероиды, которые снимают отек», — заключила Ярцева.