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Австрийская нефтяная компания OMV отказалась от новых инвестиций в Россию

Австрийская нефтегазовая компания OMV отказалась от новых инвестиций в российские проекты

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Австрийская нефтегазовая компания OMV отказалась от новых инвестиций в российские проекты и намерена пересмотреть свою долю в Южно-Русском месторождении. Об этом сообщается на сайте компании.

В OMV отметили, что Россия является одним из ключевых регионов в портфеле разведки и добычи компании. Однако исполнительным советом было принято решение не осуществлять в будущем никаких инвестиций в российские проекты.

«Кроме того, будет начата стратегическая проверка его 24,99 процента доли в Южно-Русском месторождении», — говорится в сообщении.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз полностью отказаться от нефти, угля и газа из России. «Для этого мы должны диверсифицировать поставки, достичь лучших результатов в энергоэффективности и мы должны масштабно инвестировать в возобновляемые источники энергии», — отметила она.

Марина Совина
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