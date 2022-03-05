Врачи предупредили россиян об опасности гречки

Врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина предупредила россиян, почему опасно злоупотреблять гречкой. Ее слова передает URA.RU.

Щетинина объяснила, что злаковые культуры вызывают повышение уровня сахара в крови, поэтому людям с нарушением углеводного обмена следует воздержаться от употребления гречки в большом количестве. «В готовом виде в течение дня лучше съедать не более 300 граммов этих продуктов», — отметила она.

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова добавила, что не стоит полностью исключать из рациона сложные углеводы, к которым относится гречка, поскольку они влияют на уровень энергии. «После употребления цельнозерновых продуктов уровень сахара повышается медленно, при этом достаточно длительное время сохраняется ощущение насыщения. Полностью исключать углеводы из рациона не нужно, они нам необходимы, так как являются источником энергии», — резюмировала она.

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