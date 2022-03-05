Названы основные риски покупки жилья в новостройке

Эксперты назвали основные риски при покупке жилья в новостройке. Необдуманное приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости сейчас может привести к переплате или необходимости ждать сдачу дома слишком долго, сообщает РБК.

По словам специалиста «ЦИАН.Аналитики» Виктории Кирюхиной, из-за повышения ключевой ставки девелоперы Московского региона начали активно пересматривать цены. До решения Центробанка стоимость ежедневно менялась для 5-6 процентов объектов, сразу после — для 18-20 процентов, а к настоящему моменту — для 44. При этом цены растут, а не снижаются. Эксперты советуют не соглашаться на невыгодную сделку из-за ажиотажного спроса.

Изменение экономической ситуации в стране также увеличило риск столкновения с застройщиком-банкротом. Девелоперы исходили из старых цен при проектировании домов, однако во время строительства стоимость стройматериалов значительно выросла. Партнер юридической фирмы Bolshakov&Partners Екатерина Котова отмечает, что колебания цен сильно усложняют работу застройщиков и сокращают возможность успешного завершения строительства. Если девелоперу не удастся найти источник финансирования, ему придется прекратить строительство дома и нарушить сроки завершения работ. Это приводит к искам от кредиторов и банкротству.

Нарушение сроков сдачи домов тоже может доставить проблемы покупателям жилья в новостройке. На скорость строительства объекта влияют не только колебания стоимости стройматериалов, но и перебои с поставками из-за разрыва логистических цепочек. По той же причине брать жилье с отделкой опасно — девелоперам придется переориентироваться на азиатские рынки ввиду нарушенных связей с поставщиками из Европы. Из-за этого качество ремонта в квартире может не соответствовать ожиданиям покупателя.

Брать квартиру в ипотеку с расчетом погасить часть кредита средствами от продажи старого жилья сейчас также рискованно — стоимость недвижимости может оказаться меньше, чем в начале 2022 года. При этом ипотека может оказаться невыгодной. Максимальный лимит по льготной ипотеке составляет три миллиона рублей, что из-за высоких московских цен актуально для небольшого количества клиентов, а стандартные ставки на данный момент близки к 20 процентам. Однако власти пересматривают условия льготного кредита на жилье, поэтому эксперты советуют повременить с заключением сделки по высоким ставкам.

В феврале инвестиционный директор группы «Тринфико» Артем Цогоев также призвал не спешить с покупкой квартиры. Экономист отметил, что не вся недвижимость может стать защитным активом. Впоследствии цены на жилье могут значительно упасть, поэтому относиться в выбору объекта стоит предельно осторожно.