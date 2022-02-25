Россиянам отсоветовали торопиться с покупкой квартир

В настоящее время многие россияне задумываются о том, чтобы использовать недвижимость в качестве защитного актива. При этом далеко не каждый объект может стать таковым, заявил инвестиционный директор группы «Тринфико» Артем Цогоев. Экспертное мнение есть в распоряжении «Ленты.ру».

Уберечь инвесторов от финансовых потерь в период нестабильности могут золото, наличные деньги и недвижимость, указал Цогоев. Однако впоследствии цены на жилье могут упасть, хотя недвижимость действительно является надежным активом, отметил он. «В периоды волатильности рынков она имеет большую ценность для инвестиций. Она менее подвержена колебаниям, чем акции, деривативы и другие инвестиционные инструменты», — указал эксперт.

При этом экономист отсоветовал россиянам торопиться с покупкой квартир, так как некоторые второпях рискуют приобрести проблемные объекты. «Мой совет — быть осмотрительными и не совершать необдуманных действий, которые могут обернуться потрясениями. Если вы все-таки решились на покупку сейчас, <...> важно не реагировать на внешние факторы и отнестись к покупке недвижимости предельно внимательно», — резюмировал Цогоев.

Ранее эксперт по недвижимости Надежда Буйлова заявила, что в течение 2022 года стоимость жилья в России продолжит расти. По ее словам, к 2023-му цены на квадратные метры достигнут пиковых значений.