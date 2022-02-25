Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россиянам отсоветовали торопиться с покупкой квартир

Экономист Цогоев заявил, что не каждый объект недвижимости может стать защитным активом

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В настоящее время многие россияне задумываются о том, чтобы использовать недвижимость в качестве защитного актива. При этом далеко не каждый объект может стать таковым, заявил инвестиционный директор группы «Тринфико» Артем Цогоев. Экспертное мнение есть в распоряжении «Ленты.ру».

Уберечь инвесторов от финансовых потерь в период нестабильности могут золото, наличные деньги и недвижимость, указал Цогоев. Однако впоследствии цены на жилье могут упасть, хотя недвижимость действительно является надежным активом, отметил он. «В периоды волатильности рынков она имеет большую ценность для инвестиций. Она менее подвержена колебаниям, чем акции, деривативы и другие инвестиционные инструменты», — указал эксперт.

При этом экономист отсоветовал россиянам торопиться с покупкой квартир, так как некоторые второпях рискуют приобрести проблемные объекты. «Мой совет — быть осмотрительными и не совершать необдуманных действий, которые могут обернуться потрясениями. Если вы все-таки решились на покупку сейчас, <...> важно не реагировать на внешние факторы и отнестись к покупке недвижимости предельно внимательно», — резюмировал Цогоев.

Материалы по теме:
Всем по коробке. Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
Всем по коробке.Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
9 сентября
«Лучше удержать квартирантов» Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
«Лучше удержать квартирантов»Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
9 августа

Ранее эксперт по недвижимости Надежда Буйлова заявила, что в течение 2022 года стоимость жилья в России продолжит расти. По ее словам, к 2023-му цены на квадратные метры достигнут пиковых значений.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Путин обратился к украинским военным
Рублев вышел в финал турнира в Дубае
Совет Европы запустил процедуру приостановки членства России
Невиновная женщина провела 13 дней в тюрьме из-за своего имени
Австрия сообщила о планах Европы заморозить «активы» Путина и Лаврова
В Кремле рассказали о выборе места переговоров Украиной
Россиянам отсоветовали торопиться с покупкой квартир
Бронзовый призер Игр в Пекине указал на несправедливость в начислении зарплаты
Порошенко вышел в эфир американского телеканала с автоматом в руках
Папа Римский посетил посольство России в связи с ситуацией в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.