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Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на жилье

Цены на недвижимость в России достигнут пиковых значений к 2023 году

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В течение 2022 года стоимость жилья в России продолжит расти, заявила в эфире радио «Спутник в Крыму» эксперт по недвижимости Надежда Буйлова. По ее словам, к 2023-му цены на квадратные метры достигнут пиковых значений.

В дальнейшем ситуация на рынке недвижимости будет развиваться по разным сценариям, предупредила специалист: можно ждать и стагнации, и ухода с рынка значительного числа игроков. Рост ставок по ипотеке и постоянно увеличивающиеся цены на жилье являют собой риск в первую очередь для застройщиков, указала Буйлова. «Многие из них могут оказаться в ситуации, когда предложение существенно превысит спрос, а квартиры перестанут покупать», — отметила она.

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Эксперт не исключила предстоящего банкротства ряда строительных компаний. Другой вариант, по ее словам, предусматривает вынужденное снижение цен застройщиками или же массовое введение скидок и акций для покупателей.

Ранее эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что россиянам, которым необходимо купить квартиры, не стоит медлить, так как в последующие год-два ипотечные ставки в стране, вероятно, продолжат увеличиваться.

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Нина Ташевская
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