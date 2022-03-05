Prada приостановила продажи в России

Итальянский дом моды Prada заявил, что приостановил розничные операции в России в связи с событиями на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

В заявлении отмечается, что модный дом обеспокоен судьбами «коллег и их семей, затронутых трагедией на Украине». В Prada добавили, что «продолжат следить за развитием событий».

Ранее британский ретейлер модной одежды Marks & Spencer объявил, что временно прекращает продажи на территории России. До этого стало известно, что испанский ретейлер Mango приостанавливает работу на территории России в связи с ситуацией на Украине. О приостановке продаж продукции российским покупателям также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с компаниями Swarovski, Hermes, Asos, IKEA, Nike.