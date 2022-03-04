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Модный бренд Marks & Spencer приостановил продажи в России

Британский ретейлер модной одежды Marks & Spencer объявил о приостановке продаж в РФ

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Британский ретейлер модной одежды Marks & Spencer объявил, что временно прекращает продажи на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«M&S приостанавливает поставки для российского бизнеса турецкого франчайзи», — говорится в сообщении компании.

Согласно материалу, владельцем ООО «Марка Рус» (оператор магазинов бренда Marks & Spencer в РФ) является Retail International Holding B.V., зарегистрированное в Нидерландах, и два физлица, один из которых — гражданин Турции. Выручка «Марка Рус» в 2020 году составила 386 миллионов рублей чистой прибыли.

Ранее в марте стало известно, что испанский ретейлер Mango приостанавливает работу на территории России в связи с ситуацией на Украине. В компании отметили, что ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания не может гарантировать обеспечение своей деятельности на территории РФ.

О приостановке продаж продукции российским покупателям также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с компаниями Swarovski, Hermes, Asos, IKEA, Nike.

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Таисия Косинцева
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