Блогерша проколола пупок и обнаружила ошибку мастера дома

Девушка сделала пирсинг пупка в салоне красоты и обнаружила ошибку в месте его расположения только дома. Своими переживаниями она поделилась на видео в TikTok, передает The Sun.

На кадрах ролика американская блогерша Дэнни Падилла (Danny Padilla) с никнеймом padiggg продемонстрировала талию в естественном положении, при котором пирсинг визуально находится в правильном месте — в верхней части пупка. Затем девушка потянула кожу живота вверх, показывая, что в действительности украшение поднято выше, поскольку прокол располагается в коже над пупком. Сделав данное открытие после посещения салона красоты, героиня материала заподозрила, что процедуру провели неправильно.

Видео стало вирусным, набрав более 680 тысяч просмотров. Пользователи сети начали успокаивать Падиллу, заверив, что мастер не совершил профессиональной ошибки. Юзеры объяснили, что такой метод прокола используется, когда особенности фигуры клиента не позволяют действовать традиционным способом.

«Мастера делают так для того, чтобы подобный пирсинг лучше смотрелся на полных девушках», «Он не промахнулся — просто так выглядит лучше, исходя из твоей анатомии», «Так вот как они делают это на полных людях, выглядит красиво!», «Все равно выглядит мило», «По крайней мере, резинка от штанов не будет давить на пирсинг», —‌ высказались они.

В январе 22-летняя британская блогерша Фэйт Келли (Faith Kelly) призналась, что заметила необычное расположение своего пирсинга, сделанного в пупке, лишь через восемь лет после посещения салона красоты. Девушка решила заменить старое украшение на новое и выяснила, что мастер так же выполнил прокол выше — в коже над пупком.

