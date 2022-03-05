В Германии RT оштрафовали на 25 тысяч евро

Медиарегулятор в Германии наложил штраф в размере 25 тысяч евро на Russia Today (RT) за якобы нарушение правил вещания на территории ФРГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

В медиаагентстве Берлин-Бранденбург отметили, что немецкоязычная программа RT была доступна на различных веб-сайтах в субботу, 5 марта, несмотря на требование прекратить ее еще в пятницу.

Штраф должен быть выплачен к 16 марта. В случае, если RT не приостановит немецкоязычную программу, медиарегулятор грозит взыскать 40 тысяч евро.

По данным DPA, эфир программы был запрещен в начале февраля, поскольку якобы в Германии у RT нет лицензии на вещание на немецком языке. Телеканал в ответ направил жалобу в административный суд Берлина.

Ранее сообщалось, что Telegram-каналы Sputnik и RT заблокировали в странах Евросоюза. «Некоторые подписчики сообщают, что не могут открыть наш канал в Telegram. В частности, такие сообщения приходят из Австрии. (...) Сообщения об ограничении доступа к нашему каналу приходят и из Франции», — сообщали в RT.