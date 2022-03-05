В МИД раскрыли цель вылета правительственного спецборта в Вашингтон

Российский правительственный спецборт Ил-96-300 заберет из Вашингтона высланных дипломатов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщение опубликовано в ее личном Telegram-канале.

«"Неопознанный борт" компании "Россия", направляющийся из Питера в Вашингтон, тут же бойцы информационного фронта выдали одновременно за "бегство русских" и "попытку Москвы войти в контакт с американцами". Разочарую. Этим самолетом вернутся на Родину российские дипломаты, которых правительство США объявило persona non grata», — сообщила дипломат.

Так Захарова раскрыла цель вылета правительственного спецборта, который ранее отправился из Санкт-Петербурга в Вашингтон. Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» используют высокопоставленные российские чиновники и журналисты кремлевского пула.